Cina: un palazzo di 10 piani tirato su in poco più di un giorno.

I cinesi sono famosi per la velocità e la precisione del loro lavoro. Solo loro potevano riuscire in un'impresa così: costruire un palazzo di 10 piani in 28 ore e 45 minuti, un giorno e qualche ora di tempo per cambiare il paesaggio nei dintorni del palazzo. Il record è avvenuto nella città di Changsha, nella provincia orientale di Hunan. Per riuscire nell'impresa i costruttori hanno utilizzato unità edilizie modulari prefabbricate che hanno accelerato il lavoro. L'impresa rimane comunque eccezionale e il time-lapse della costruzione è impressionante, uno dopo l'altro i piani vengono letteralmente montati uno sull'altro come lego. La società cinese che ha completato la costruzione si chiama Broad Group. Sempre cinesi erano i precedenti detentori del record: un grattacielo di 57 piani costruito in 19 giorni lavorativi. L’impresa era la Broad Sustainable Buliding Co. che aveva usato anch'essa un sistema a moduli per erigere il grattacielo a Changsha, nella Cina centrale.