Il video della foca che impara a nuotare in una vasca fa intenerire il mondo

Nel video si vede uno dei lavoratori dell’acquario Kaiyukan di Osaka in Giappone che guida la foca nel suo primo approccio con l’acqua. La foca è una gran nuotatrice per natura e gli esemplari adulti sono in grado di nuotare anche a 600 metri di profondità per cacciare. Le foche nate in cattività però devono essere assistite dai veterinari dell’acquario. Il video è tenerissimo; il piccolo esemplare di foca subito rimane immobile, un po’ dubbioso e poi inizia a nuotare come se niente fosse.