La conduttrice belga spezza gli spaghetti prima del match poi si scusa e li rincolla

Eefje Depoortere, classe 1987 è una conduttrice, reporter e giocatrice di e-sports belga con un certo seguito. Prima del match dei quarti di finale tra Italia e Belgio ha realizzato quello che voleva essere un simpatico video sfottò contro il nostro paese, dissacrando un oggetto sacro agli italiani: gli spaghetti!

Nel video di vede Eefje che spezza gli spaghetti prima di cuocerli e poi li fa in mille pezzi una volta nel piatto, buttandoli su un letto di patatine fritte e maionese. Un vero orrore. Il web si è rivoltato contro di lei con una cattiveria sproporzionata. Lei però senza farsi abbattere ha reagito con l’ironia che la contraddistingue ha realizzato un altro video in cui fa ammenda. Dopo la partita, dominata dall’Italia e finita 2-1 non poteva che piegarsi alla superiorità della nostra nazionale, per farsi perdonare ha simbolicamente incollato nuovamente gli spaghetti con il nastro adesivo. Gli spaghetti vanno mangiati interi. Punto.