iPhone 13 Pro e Pro Max: ecco le novità secondo ConceptsiPhone

I futuri nuovi arrivati in casa Apple sono già chiacchieratissimi: a settembre approderanno sul mercato i nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. In un video render ConceptsiPhone ha mostrato al mondo come potrebbero essere i nuovi modelli. Non ci sarà il Touch ID sotto il display, ma sarà posizionato a lato, integrato nel pulsante di accensione e spegnimento del dispositivo, così come avviene sugli iPad Air. Il Face ID rimarrà, ma funzionerà attraverso un notch meno ingombrante, lasciando più spazio allo schermo. Il video ipotizza anche un aumento del refresh rate dello schermo, passando a 120Hz, come accade già nei competitor top di gamma; questa frequenza aiuta a stancare meno l’occhio. Nel video tra i modelli fatti vedere appare anche un colore inedito: il rosso scuro. Una gran bella botta di vita se si pensa che negli ultimi anni ogni generazione ha avuto un suo signature color esclusivo, ma di solito più sobri: dark green sull’iPhone 11 Pro e Blue Ocean sull’iPhone 12 Pro. Per ora tace su altre possibili variazioni cromatiche di cui si è spesso parlato in passato, come la versione arancio/bronzo, mentre un altro rumor parlava del ritorno di un colore che non si vedeva da davvero molti anni: il rosa. Perfetto da abbinare con la cover con le orecchie da coniglio. per il top del trash.