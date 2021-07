Tom Cruise ha venduto il suo ranch per 39,5 milioni di dollari

Il divo di Hollywood Tom Cruise ha venduto la sua megavilla a Telluride, sulle montagne del Colorado. Il prezzo: 39,5 milioni di dollari per 930 mq di tenuta con una “modesta” dependance per gli ospiti di 150 mq. Nella casa ci sono quattro camere da letto e sei bagni e intorno all’abitazione ci sono 130 ettari di prati e boschi di pioppi. Un piccolo regno insomma; un regno di montagna, con le tipiche pareti in legno, soffitti con travi a vista, caminetti e ci sono anche un campo sportivo, un bike park, una spa. 7 anni fa il divo aveva pensato di metterla in vendita a 59 milioni di dollari, ma ha dovuto ridimensionare la sua richiesta in questo secondo tentativo.

La trattativa e la vendita sono state gestite da Liv Sotheby’s International Realty, che ha dichiarato: “Gestire una proprietà come questa, tanto rara quanto magnifica, nella maestosità di Telluride, è stata un’opportunità unica” - hanno commentato gli agenti Eric Lavey e Dan Dockray - “Siamo onorati per aver seguito la trattativa di questa tenuta di montagna esclusiva, progettata e curata ad un livello di perfezione senza eguali”.