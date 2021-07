New York: tentano di rapire il bimbo di 5 anni ma la mamma lo salva

La polizia di New York ha reso pubblico un video drammatico che riprende un tentativo di rapimento. Il video è stato condiviso per raccogliere informazioni sui rapitori. Tutto è accaduto giovedì sera all’ora di cena nel Queens: una donna stava camminando per strada con i suoi tre figli quando all’improvviso da una macchina accostata a bordo strada è sceso un uomo che ha preso in braccio e portato via il bimbo di 5 anni, mettendolo in macchina dove lo aspettava il complice. Tutta la famiglia ha però reagito immediatamente inseguendo l’uomo e la mamma è riuscita a riprendersi il figlio facendolo uscire dal finestrino, con una caparbietà impressionante. Lieto fine dunque per questo video inquietante; anzi il quasi-rapitore è poi stato arrestato con l’accusa di tentato rapimento.