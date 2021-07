Russia: il video da brividi di due donne sbalzate fuori da un’altalena a strapiombo sul canyon

Un’altalena a strapiombo su un canyon profondo quasi 2 chilometri, sembra molto adrenalinico, ma richiederebbe altissimi standard di sicurezza che palesemente l’attrazione russa non aveva. Siamo in Daghestan, il video amatoriale mostra due giovani donne elettrizzate all’idea di dondolare con i piedi sospesi nel vuoto della gola di Sulak. Un uomo le spinge con forza per farle dondolare al meglio, ma improvvisamente una delle due corde si spezza tra le urla di terrore dei presenti e delle donne. Il video di ferma, ma sappiamo che per fortuna le donne si sono miracolosamente salvate grazie a una piccola piattaforma di legno disposta appena sotto il bordo del precipizio.