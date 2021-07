Pasta e Nutella: avete notato la nuova moda di alta cucina di TikTok?

“Non sanno più cosa inventarsi”, potrebbe essere il commento di chi vede per la prima volta la nuova assurda ricetta che sta spopolando sui social: usare la nutella al posto della salsa di pomodoro per condire la pastasciutta. Bisogna ammettere che sono due cose deliziose mangiate separatamente, messe insieme non sappiamo dirvi se il risultato sia così appetitoso, ma molti utenti dei social sembrano apprezzare. C’è chi ha testato la ricetta per sfida, ma alla fine non ha avanzato nulla nel piatto e ha dato un clamoroso 7 su 10 come voto al piatto gourmet.

Talmente apprezzata la ricetta che è finita sui siti di ricette più famosi: si consiglia l’uso degli spaghetti e per guarnire un po’ di granella di nocciola per riprendere uno dei principali ingredienti della crema di cioccolato più famosa al mondo.