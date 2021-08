La casa di produzione di Stars Wars ha assunto lo youtuber che ha reso Luke Skywalker più reale grazie al deepfake

Gli ultimi spin-off derivati da Guerre Stellari hanno visto i cameo di personaggi ormai leggendari come la principessa Leila (originariamente interpretata da Carrie Fisher) e jedi Luke Skywalker (interpretato in origine da Mark Hamil), i personaggi sono però stati ricostruiti con la computer grafica e non avevano riscosso troppo successo visto che per i fan il risultato era fin troppo artificiale. L’animazione realizzata al computer per quanto fedele faceva venire una gran nostalgia degli originali. Ci è voluto l’intervento dello youtuber Shamook, che di sua iniziativa ha migliorato i cameo dei personaggi più famosi utilizzando la tecnologia deepfake che si basa sull'intelligenza artificiale, rendendo le ricostruzioni video molto più credibili. I video del lavoro fatto da Shamook hanno raccolto milioni di visualizzazioni e un grande successo. Così Lucasfilm, la casa di produzione cinematografica di Star Wars, ha deciso di assumere lo youtuber per i lavori futuri con il ruolo di "Senior Facial Capture Artist".