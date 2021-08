L’invenzione di 3 giovani meccanici: un’auto “a tandem”

A vederla non è l’auto più stilosa del mondo, ma certamente è una delle più ecologiche. L’invenzione dell’auto-tandem è opera di alcuni meccanici statunitensi che si raggruppano sotto il nome di Life OD; le menti brillanti di questi tecnici hanno partorito un ibrido composto da una piccola auto e da un tandem che spunta dal cofano e rimane sospeso, alimentando il veicolo grazie alle pedalate di chi lo guida. La macchina è una vecchia Honda Civic a cui i meccanici hanno messo messo mano per modificare il sistema i trasmissione per fare sì che prendesse l’energia necessaria a muvoersi dal tandem.

Certo scordatevi di sfrecciare in autostrada facendo mangiare la polvere agli altri abitanti della strada; l’auto si è mossa a una velocità massima di 10 km orari, ma già il fatto che abbia funzionato è un grande successo. La prova su strada è andata bene dunque, il successo maggiore è stato il favore ottenuto dal pubblico, attirato dallo strano mezzo mitologico che occupava la strada. La singolare invenzione ha attirato anche l'attenzione della polizia che dopo un momento di iniziale confusione non ha infierito con alcuna sanzione sui poveri ragazzi che già stanno faticando per fare arrancare l’auto. Siamo in attesa di capire l’utilizzo che si possa fare del nuovo mezzo “ecologico” e speriamo in nuove brillanti invenzioni meccaniche!