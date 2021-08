Il videomessaggio di Eriksen alla bimba malata di cuore "tornerai alla vita normale"

Christian Eriksen, il calciatore danese colpito da un arresto cardiaco durante gli Europei, ha voluto rispondere con un videomessaggio a Evie, una sua piccola fan di 9 anni che lo aveva contattato per raccontargli la sua storia: malata di cuore dovrà subire un'operazione per l'inserimento di un pacemaker e ha cercato conforto nel calciatore, conoscendo la sua recente disavventura. Lui le ha prontamente risposto, con la tenerezza che lo caratterizza, e ha inviato il video alla famiglia che ha deciso di pubblicarlo su Facebook, orgogliosa della risposta semplice e incoraggiante: «Ciao Evie, sono Christian. Non ti preoccupare, so cosa vuol dire e sono certo che presto tornerai alla tua vita normale». Il calciatore le ha fatto il suo in bocca al lupo per la prossima operazione con la speranza di vedersi magari in futuro.