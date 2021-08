Elon Musk invita tutti a visitare Firenze con un simpatico video messaggio postato dal sindaco Nardella

Il viaggio di Elon Musk a Firenze non era stato annunciato da nessuna parte, anche se lui è solito aggiornare i suoi fan su cosa gli passi per la testa. C’è un alone di mistero dunque sulla visita del fondatore di Tesla, SpaceX e Paypal nel capoluogo toscano, anche se a giudicare dal video postato dal sindaco di Firenze Dario Nardella, sembra proprio solo un viaggio di piacere.Nel video Musk è sorridente e invita tutti quanti a visitare Firenze in un italiano quasi perfetto. In primo piano il faccione del sindaco divertito e contento della visita speciale a Palazzo Vecchio insieme al genio di Tesla. Pare che Musk abbia semplicemente raggiunto la famiglia per qualche giorno di vacanza in Toscana.

Ma i suoi fan più accaniti già sapevano che si trovava in Italia, o che almeno ci fosse il suo jet privato. Il suo mezzo di trasporto alato ha infatti un profilo twitter tutto suo, Elon’s Musk Jet, creato appunto dai suoi fan che grazie a un bot riescono a spiare tutti i movimenti del jet: quando decolla, dove è diretto, quando atterrerà, ecc. Non è detto che ci sia sempre Musk a bordo, ma spesso è così. Già da ieri quindi ci si stava chiedendo se il miliardario fosse davvero a Firenze e finalmente oggi la conferma è arrivata grazie al video postato dal sindaco in persona.