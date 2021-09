Willi Smith annuncia chi sarà il Principe di Bel Air nel reboot della serie

Bel-Air sarà la serie prodotta per Peacock ispirata a Willy, il principe di Bel Air, ma l'idea è quella di una rivisitazione più seriosa e drammatica. Per annunciare chi sarebbe stato il protagonista è stato chiamato proprio Willy, aka Will Smith che ha comunicato in video chiamata al giovane attore che era stato preso per la parte del protagonista. Lui si chiama Jabari Banks e ha studiato Arte all'Università di Philadelphia. Il giovane è inoltre un cantautore, cantante, rapper e giocatore di basket, ha quindi già molte cose in comune con il suo predecessore. L’idea del reboot è nata dal corto realizzato lo scorso anno da Morgan Cooper che ha pttenuto milioni di visualizzazioni, reinterpretando la sitcom con Will Smith in chiave drammatica. Ci sarà sempre il personaggio di Willy che dalle strade di Filadelfia approda a quelle lussuose di Bel-Air, ma le riflessioni saranno più ampie. Cooper sarà co-autore, dovrà dirigere il progetto e ricoprirà anche il ruolo di co-produttore esecutivo. Smith sarà il produttore esecutivo tramite Westbrook Studios insieme a Quincy Jones, Benny Medina e ai creatori della serie originale, Andy e Susan Borowitz. Intanto per il giovane Banks una bellissima sorpresa, rispondere a una call e trovarsi davanti il Principe di Bel Air in persona. "Sono pronto", giura il ragazzo, "sono così pronto per incominciare".

