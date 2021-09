Due gemelline siamesi si guardano per la prima volta dopo l'operazione per separarle

Il video del loro primo faccia a faccia è commovente. Le due gemelle siamesi protagoniste hanno 1 anno, ma è la prima volta che possono vedersi e guardarsi negli occhi perché sono sempre state attaccate dalla nuca. L’operazione per staccarle è durata 12 ore ed è andata a buon fine. L’intervento è stato eseguito al Soroka University Medical Center di Beersheba in Israele. i medici si sono esercitati per centinaia di ore su dei modelli 3d per arrivare preparati all’operazione. sei Sei mesi prima di procedere hanno inserito una sacca di silicone in ciascuna testa e hanno riempito la sacca di acqua sterile a poco a poco in modo da allungare la pelle tanto che bastava per poi ricostruire i crani delle bimbe, una volta separate. Ora le bambine dovranno affrontare la riabilitazione e poi proseguire la loro vita normalmente.