Khaby Lame sul red carpet della mostra del Cinema di Venezia

La star di TikTok per eccellenza ha fatto la sua passerella sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tutti conoscono Khany Lame ormai e conta 41 milioni di follower su Instagram, più della Ferragni, per intenderci. Ma il suo meglio lo dà su TikTok con i suoi video ironici che gli hanno fatto guadagnare 100 milioni di follower, facendolo diventare il secondo profilo più seguito al mondo. Khaby è di origine senegalese, ha 21 anni ed è cresciuto nella provincia di Torino, a Chivasso. Davanti ai centinaia di flash è apparso naturale e spontaneo, come siamo abituato a vederlo da mobile. Ha regalato ai fotografi le sue espressioni più famose, quelle che hanno conquistato il web. in un’intervista al Corriere ha detto: “I miei video sono molto semplici, non uso neanche un piedistallo. Faccio partire il telefono e inizio a registrare...il mio segreto è proprio la semplicità, basta un’espressione facciale”. Parlando invece del futuro, ha confessato il suo sogno nel cassetto: “Voglio studiare cinema, vorrei diventare attore come Will Smith, lui è la mia ispirazione fin da bambino”.

Il blogger ha poi raccontato che i genitori hanno perso il lavoroa causa del Covid e lui contribuisce grazie alle sue entrate, ma specifica: “Non sono ricco. Con TikTok non si guadagna davvero quanto dicono”. Per ora ha in mano il grande potere della fama, vediamo se saprà sfruttarla sapientemente.