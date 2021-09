Arrivano gli occhiali smart di Facebook marchiati RayBan

Gli occhiali da sole del momento sono smart: scattano foro, registrano video, riproducono musica, permettono di fare chiamate e sono anche belli da vedere, trendy, come tutti i modelli Rayban. Si chiamano Ray-Ban Stories e sono il frutto del lavoro di Facebook ed EssilorLuxottica e oggi sono disponibile anche in Italia, oltre che in pochissimi altri Paesi.

Non costano neanche una follia: partono da 329 euro, variabili a seconda del modello scelto. Questo nuovo oggetto intelligente serve per cogliere l’attimo al volo e scattare foto con rapidità, ad esempio, senza dover impugnare il telefono. Le fotocamere sono messe sui musetti, cioè la parte più estrema del frontale degli occhiali, non sono così evidenti e li fanno sembrare degli occhiali “normali”. Sull’asta destra c’è un tasto che può essere premuto per scattare foto o girare un video di massimo 30 secondi. I materiali catturati vengono mandati con Facebook view (una nuova app di Facebook per modificare foto e video da condividere sui social o conservare) tramite bluetooth al vostro smartphone. Non potrete comunque fare spionaggio o foto di nascosto, perché un piccolo LED si accende sopra l’obiettivo destro ogni volta che le videocamere sono in funzione, ma c’è chi dice che la luce sia flebile e si lamenta quindi per i possibili problemi derivanti da violazione della privacy. Nelle aste ci sono gli altoparlanti per cui potrete ascoltare musica e fare telefonate. C’è poi la funzione di comando vocale che permetterà di dare comandi agli occhiali pronunciando “Hey Facebook”, con tutti gli imbarazzi che ne conseguono se siete in mezzo alla folla.

Occhiali smart erano già stati progettati in passato, ad esempio i Google Glass, usciti già nel 2013, ma non avevano entusiasmato le folle, vediamo se i RayBan Stories, facendo leva sul loro stile potranno creare un nuovo trend di massa.