Il video di Ben Affleck versione bodyguard per proteggere la sua Jennifer Lopez

Ben Affleck ha un fisico che gli permette di fare da guardia del corpo, all’occorrenza, della sua bella da poco ritrovata: Jennifer Lopez. I due stavano lasciando Venezia dopo essere stati ospiti alla Mostra del Cinema, e in una delle tante passerelle tra i fotografi si è avvicinato un fan un po’ troppo molesto che senza preavviso voleva fare un selfie al volo con J.Lo, masenza chiedere il permesso e avvicinandosi più del consentito; niente paura, ci ha pensato il suo uomo a proteggerla respingendo l’invasione dell’uomo in un secondo, e rimettendolo a posto.

Subito dopo il malcapitato è stato raggiunto dalla polizia che gli avrà come minimo tirato le orecchie per il gesto invadente. Per fortuna Affleck ha teneramente protetto la sua bella di fronte alla folla, dimostrando ancora una volta il lato romantico della loro storia, protagonista nuovamente del gossip dopo il ritorno di fiamma dopo quasi 20 anni!