Varese: auto sperona il ciclista ma le telecamere riprendono tutto

Domenica scorsa, 12 settembre a Malnate, in provincia di Varese, su una strada extraurbana è avvenuto un incidente che ha coinvolto una macchina e una bici. Del contatto abbiamo un video, che riprende perfettamente il momento in cui la macchina sopraggiunge e stringe il ciclista in curva causandone la caduta. Le riprese sono state fatte dalla videocamera che si trovava su un'auto che precedeva quella dell'incidente.

In sella alla bici c’era un 48enne che è finito in ospedale con lievi ferite. Nelle immagini vediamo un’auto di grande cilindrata che si sposta a sinistra per superare il primo di tre ciclisti in fila indiana, al momento di superare il terzo però rientra troppo presto dalla manovra, stringendo contro il muro il ciclista che cade dal mezzo. La berlina dopo l’impatto prosegue la corsa, apparentemente senza fermarsi subito a prestare soccorso.