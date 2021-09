Su Airbnb è disponibile la casa ispirata a WInnie The Pooh

Un sogno per i più piccoli, ma anche per tutti i fan di Winnie The Pooh ormai cresciuti: una casa immersa nel Bosco dei Cento Acri che ricorda proprio l’abitazione del celebre orsetto cartoon che ad ottobre celebra il 95esimo anniversario dall’uscita della primissima storia di Winnie The Pooh.

La struttura è composta da due alloggi indipendenti e si chiama Bearbnb. Può accogliere quattro ospiti contemporaneamente, per la gioia dei fan che potranno immergersi nell’iconico mondo di Winnie The Pooh e dei suoi amici. Bearbnb è prenotabile solo sulla piattaforma Airbnb. Durante il soggiorno gli ospiti potranno fare una visita guidata del Bosco dei Cento Acri che fa da sfondo alle avventure di Winnie the Pooh. Dentro la casa ci sono dei barattoli di miele a cui gli ospiti dovranno resistere e tutto all'interno della casetta alberata ricorda l’orsetto; gli interni sono tutti in legno e ogni oggetto è decorato con l'orsetto o con motivi che ne ricordano la storia. Il soffitto è alto solo 2,5 metri e oltre ad un letto matrimoniale ci sono due lettini a castello raccomandati per bambini sopra i 6 anni. La casa è riservata agli appassionati perché è bellissima, ma la comodità forse non è il suo forte, pensate che il bagno si trova all’esterno della casa, la privacy almeno è garantita!