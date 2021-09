Oggi è la giornata mondiale del gorilla: la festeggiamo con un video commovente

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Gorilla, un’occasione per riflettere su tutti quegli esemplari costretti a vivere in cattività. Green Me, per celebrare la ricorrenza ha riproposto un video che un anno fa aveva fatto commuovere il mondo. Lo scorso maggio al Franklin Park Zoo di Boston, nel Massachusetts una femmina di gorilla, appena diventata mamma, si era incantata alla vista di una giovane madre con il suo neonato ed era rimasta parecchio tempo attaccata al vetri della sua gabbia riservando tenerezze nei confronti del piccolo, come se volesse accarezzarlo anche lei. A un certo punto il gorilla Kiki ha deciso di presentare il suo cucciolo, Pablo, alla donna, in una sorta di gesto di sorellanza. Il video era diventato virale per la dolcezza della scena, però dovrebbe anche farci riflettere sulla crudeltà della vita in cattività, soprattutto per le specie come i gorilla, molto simili a noi e capaci di provare sentimenti simili ai nostri, come l’istinto di maternità, ma anche l’affetto verso altri simili o quasi simili, come gli umani. Il video era stato postato su Youtube dal marito della donna che aveva scritto: "Questo gorilla è Kiki. Di recente ha avuto un cucciolo di nome Pablo. Anche mia moglie, Emmelina, ha avuto un bambino 5 settimane fa. Kiki ci ha portato il suo piccolo, mostrando una connessione con mia moglie e il nostro bambino Canyon. Ci auguriamo che il video vi piaccia”.