House of the Dragon: ecco il teaser del prequel di Game of Thrones

Hbo ha lanciato il teaser della nuova serie in arrivo “House of the Dragon”, il prequel della fortunatissima “Game of Thrones”. La storia dello spin off è ispirata al libro “Fuoco e Sangue” di George R. R. Martin e sarà ambientata 200 anni prima rispetto alla serie principale; nei 10 episodi si racconterà la storia di Casa Targaryen.

Dalle immagini del teaser non possiamo intuire molto sulle evoluzioni della trama. L'unica battuta pronunciata suona però molto solenne: “Gods, kings, fire, blood. Dreams didn’t make us kings. Dragons did”, “Dèi. Re. Fuoco. Sangue. Non sono i sogni ad averci reso sovrani, ma i draghi”, confermando i temi classici che caratterizzano GoT, cioè morte e distruzione con qualche condimento passionale. In questi episodi che precedono temporalmente GoT, l'ambientazione sarà differente, tutto è posto sotto il controllo dei Targaryen. unici signori dei draghi sopravvissuti.

Tra i personaggi troveremo la principessa Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D’Arcy. Si vede anche il principe Daemon Targaryen, messo in scena da Matt Smith e Alicent Hightower, interpretata Olivia Cooke. Per l’uscita bisognerà attendere un generico 2022, ma siamo sicuri che la serie sarà epica.