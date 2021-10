Il video dello schianto dell’aereo caduto a Milano domenica

Un video di pochi secondi, pubblicato dal Corriere, mostra lo schianto dell’aereo privato Pilatus che domenica verso l’ora di pranzoè precipitato sul capolinea della metro San Donato di Milano. A girare le immagini è un automobilista sulla Tangenziale Est che riprende il momento della caduta in picchiata e lo schianto con l’esplosione; non si vedono però tracce di fiamme prima dello schianto, come riportato invece da alcuni testimoni. Proprio questo dell’incendio rimane un nodo da sciogliere per gli inquirenti che hanno già acquisito i filmati delle telecamere dell’aeroporto di Linate. Al momento i magistrati Mauro Clerici e Paolo Filippini, coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano, sono scettici sull’ipotesi di un incendio a bordo, a meno che non si trovino evidenze del contrario. A rendere più remota l’ipotesi incendio c’è il fatto che il pilota Dan Petrescu non avrebbe lanciato alcun mayday e non abbia riferito di alcun incendio; gli esperti poi sostengono che difficilmente un incendio a bordo di un aereo zeppo di carburante possa durare così tanto (tutto il tempo della picchiata) senza esplodere ben prima dell’impatto. Rimangono ancora da chiarire quindi le dinamiche dell'incidente che è costato la vita agli 8 passeggeri dell’aereo, per farlo i magistrati hanno nominato come consulente per le indagini tecniche il professor Marco Borri, ex docente del Politecnico e già responsabile del dipartimento di ingegneria Aerospaziale.