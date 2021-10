Droga sul set di Titanic, altro che intossicazione alimentare

L’epico film diretto da Cameron fu girato tra il 1996 e 1997; Movieplayer ha raccontato una squisita curiosità su quella produzione: durante un pranzo sul set molti membri tra cast e troupe, oltre 60 persone, non si sentirono bene, accusando i sintomi da intossicazione alimentare dopo aver mangiato una zuppa di vongole portata sul set da un catering. Alcune persone finirono dirette in ospedale dove si scoprì che non era stata la zuppa il problema, ma la droga. La storia è stata raccontata dallo stesso Bill Paxton, intervistato da Larry King. Dopo alcune indagini e analisi, il Dipartimento di polizia di Halifax rilasciò una dichiarazione in cui si diceva che al cibo era stata aggiunta della PCP, una sostanza simile alla chetamina, che negli USA è chiamata anche SpecialK. I sintomi dipendono dalla quantità ingerita, ma inizialmente si ha stordimento ed euforia, Con dosi elevate si possono avere anche allucinazioni o avvertire un senso di distacco dal proprio ambiente. Paxton racconta di un ambiente euforico dopo la scopracciata di vongole (e PCP); "Qualcuno ballava, altri davano idi matto...".

Le ipotesi su come sia finita la droga sul set sono molteplici; c’è chi dice che sia stata colpa del catering esterno e chi sostiene che sia stata opera di qualche membro della troupe, che esaurito dal comportamento tirannico di James Cameron, abbia provato a drogarlo non si sa se per alleggerirlo o farlo secco per un po’. Non si scoprì mai chi fu il colpevole e dopo che gli effetti della droga scesero, i membri di cast e troupe tornarono tutti a lavoro sul set il giorno seguente.