20 mila giocatori chiedono di introdurre i pronomi neutri in The Sims

The Sims è il gioco di real life più amato di sempre, ogni nuova edizione lavora per riflettere fedelmente la società che cambia. I giocatori però desiderano un passo in più da parte della Electronic Arts, la società che produce The Sims: 20.000 giocatori hanno firmato una petizione per richiedere l’introduzione di pronomi neutri affinché le persone non binarie possano sentirsi rappresentate. La petizione è stata lanciata da Momo Misfortune, streamer non binary e quindi coinvolt* in prima persona nella questione. Le possibilità che la proposta di novità sia accolta, sono concrete; The Sims si è sempre dimostrato molto attento alla questione: dal 2016 è stato possibile modfiicare la voce, lo stile, il corpo e la camminata a prescindere dal sessso del personaggio creato. A maggio 2021 EA rispondeva così alla domanda “Quando aggiungete i pronomi?”: “Quando parliamo di rappresentazione, non parliamo di una destinazione: è un viaggio in cui siamo impegnati di continuo a tutto campo. Abbiamo visto e letto i vostri commenti sui pronomi non binari e sulla loro disponibilità nel gioco. Al momento non possiamo confermare niente riguardo alla tempistica, ma possiamo dire che da molto tempo la nostra squadra valuta come introdurre una terminologia di genere neutro e considera quanto sarebbe complesso raggiungere l'obiettivo. Attualmente stiamo esaminando le modifiche necessarie non solo in base alla dimensione del gioco, ma anche alla possibilità da parte di tutte le 18 lingue supportate di far sì che tutto funzioni nel miglior modo possibile. È estremamente importante per tutti noi, il che significa che vogliamo essere sicuri di farlo bene”: Ci stanno lavorando insomma e saranno costetti ad accelerare i tempi vista la petizione, in cui si legge: "The Sims 4 è già migliorato molto per i membri della comunità LGBTQIA2+ permettendoci di personalizzare le opzioni di genere per i nostri Sims. Tuttavia, i nostri sim transgender e non-binary mancano ancora di rappresentazione". L'obiettivo della petizione è il traguardo delle 25.000 firme, un obiettivo che non sembra così lontano.