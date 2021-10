Giappone: navi USA della seconda guerra mondiale riemergono grazie all’eruzione del vulcano

Il Giappone è celebre per la sua intensa attività sismica. Uno tra i vulcani più attivi del Paese è il vulcano sottomarino Fukutoku-Okanoba, a circa 1.300 chilometri a sud di Tokyo. Le sue recenti eruzioni hanno fatto emergere un nuovo isolotto a forma di “C” che non si sa quanto potrà rimanere visibile, ma soprattutto hanno fatto riemergere i relitti di antiche navi da guerra USA, utilizzate durante la seconda guerra mondiale al largo dell’isola di Iwo Jima; si tratta di una ventina di navi militari risalenti alla battaglia di Iwo Jima, ossia il sanguinoso scontro del Pacifico tra le forze Usa al comando dell'ammiraglio Raymond Spruance e le truppe dell'esercito imperiale giapponese del generale Tadamichi Kuribayashi.

Le cosiddette “navi fantasma” erano già state scoperte, ma rimanevano sommerse dall’acqua e non così chiaramente visibili come ora; si tratta di imbarcazioni fatte in cemento e non in acciaio, il loro destino dipende anche dall’attività sismica della zone e dai conseguenti movimenti dell’acqua e delle zolle. “L’isola dello zolfo”, Iwo Jima, fu presa d'assalto dai marines statunitensi il 19 febbraio 1945. In quella battaglia combatterono 70.000 marines statunitensi e 18.000 soldati giapponesi per 36 giorni.