Ecco il primo trailer di Stranger Things 4, annunciati anche i titoli degli episodi

Il 6 novembre si è svolto lo Stranger Things Day, il consueto appuntamento annuale che celebra la serie fantascientifica-horror. Durante la giornata sono state svelate alcune novità: è stata confermato il periodo di uscita della serie che sarà l’estate 2022. Ci saranno anche alcune new entry: Peter Ballard (Jamie Campbell Bower), un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico e Argyle (Eduardo Franco), il nuovo migliore amico di Jonathan.

La stagione seguirà l’evoluzione delle vicende dei protagonisti, con la famiglia Byers chd si è trasferita da Hawkins insieme ad Eleven, anche a causa della scomparsa di Jim Hopper. Qui Will ed Eleven hanno iniziato a frequentare una nuova scuola, lontani dagli storici amici.

Un teaser già uscito in precedenza già ci aveva rivelato che il capo della polizia non è però morto come sembrava nella terza stagione, ma è finito vivo e vegeto, ma imprigionato in Russia, ma un teaser pubblicato da Netflix nel 2020 lo ha mostrato vivo e vegeto, ma prigioniero in Russia. Comunicati anche i nomi dei 9 episodi che comporranno la quarta stagione e che già incuriosiscono i fan: Hellfire Club, La Maledizione di Vecna, Il mostro e la supereroina, Caro Billy, Il progetto Nina, Il tuffo, Il massacro al laboratorio di Hawkins, Papà e Il piano.

Sembra che la stagione in uscita sarà ambientata durante lo Spring Break, la vacanza americana primaverile, durante cui la famiglia Byers tornerà ad Hawkin pe run po’ di relax. O forse no?