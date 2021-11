Squid Game: la sveglia crudele come la bambola ti sveglia sparandoti

A partire da 25 euro, massimo 40, potete acquistare DIRTOM, la sveglia estrema per chi ha davvero bisogno di alzarsi in orario o è fan sfegatato del k-drama più in del momento; si tratta della sveglia di Squid Game che metterebbe ansia anche al più dormiglione. La sveglia, ideata da due designer, Gaspar e Benja Marambio, fa di tutto per convincerti ad alzarti; dopo aver iniziato a riprodurre le inquietanti note del gioco “1,2,3 stella” della prima puntata della serie più vista del momento, annuncia che è ora di uscire dalle coperte, e poi inizia a sparare, per convincere anche i più restii ad abbandonare il caldo lettuccio. Fortunatamente quelli che spara sono proiettili giocattolo, lanciati direttamente dalla bocca della bambola-sveglia. I gadget legati a Squid Game sono sempre di più e vanno a ruba sull'onda sel successo della serie: portachiavi con i famosi simboli triangolo, quadrato, cerchio, felpe con i personaggi stampati sopra o per chi vuole osare, il costume rosa da guardia. La sveglia Squid Game, invece, può essere comprata semplicemente su Amazon, ideale per fare un crudele regalo di Natale