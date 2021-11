Asta del tartufo bianco d’Alba: Iacchetti fa cadere un tartufo da 5000 euro

Durante la XXII edizione dell’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba nel Castello di Grinzane Cavour si è verificato un “piccolo” incidente. Uno dei presentatori dell’evento, Enzo Iacchetti, ha involontariamente fatto cadere a terra un tartufo appena venduto all’asta per più di 5mila euro. Iacchetti, dopo qualche istante di evidente imbarazzo, ha reagito con ironia, provando a riprendere in mano la situazione: “Non si è rotto, non vi preoccupate” ha ironizzato il comico, anche se qualche pezzetto si era staccato dal pregiatissimo tartufo. “Vuole anche le briciole?”, allora propone Iacchetti. Gli altri pezzi pregiati sono stati più fortunati: una trifola da 830 grammi è stata battuta (intera) per 103mila euro. Ad aggiudicarsela un imprenditore di Honk Kong che si sposerà in Italia. Oltre a essere un’asta di tartufi, si tratta di un’occasione per fare beneficenza, tutti i proventi dell’asta internazionale organizzata dal Castello di Grinzane Cavour saranno infatti devoluti ad associazioni filantropiche. Il ricavato di quest’anno è stato di 457.300 euro, che andranno, per la parte raccolta in Italia, alla Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus per finanziare un progetto sull'adeguamento degli spazi del reparto pediatrico alle esigenze dei piccoli ricoverati.