Ci sarà una reunion del cast di Harry Potter per festeggiare il ventennale dall’uscita del primo film

L’occasione per la reunion del cast di Harry Potter si chiama “Ritorno ad Hogwarts” ed è un programma speciale che sarà diffuso dall’1 gennaio 2022. Lo ha annunciato HBO in occasione dell’anniversario della prima uscita in sala del capitolo numero 1 della saga: "Harry Potter e la Pietra Filosofale" uscì in sala il 16 novembre 2001. Il programma andrà in onda su HBO Max, e ospiterà le star del primo film tra cui Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley), insieme al regista americano Chris Columbus per parlare del primo capitolo della saga e svelarne retroscena e curiosità.

Il produttore esecutivo Casey Patterson, ha annunciato così l’evento: C'è magia nell'aria qui con questo cast incredibile, poiché tutti tornano a casa ai set originali di Hogwarts, dove hanno iniziato 20 anni fa”.

Il trailer è già da brividi per tutti i fan del maghetto più amato della storia, ma per la messa in onda della trasmissione bisogna aspettare la mezzanotte del 1 gennaio 2022. Quale modo migliore di passare capodanno? Unico neo sulla grande rimpatriata, sono le polemiche piovute sull’autrice del libro J.K Rowling, accusata di transfobia dopo i commenti discriminatori pubblicati dalla scrittrice sui social. La Rowling aveva dichiarato che la “donna trans” sarebbe in qualche modo lesiva del concetto stesso di donna.

L’amore per la saga è però così diffuso e profondo che probabilmente. nonostante le opinioni della Rowling, la reunion sarà un successo di spettatori. Nel nostro Paese per celebrare il compleanno del maghetto, il film del primo capitolo tornerà in sala dal 9 al 12 dicembre 2021 per rivivere sul grande schermo le emozioni magiche dell’inizio della lunga avventura di Harry Potter.