USA: un furgone perde migliaia di banconote in autostrada

Immaginate di essere per strada, all'improvviso vedete l‘asfalto invasa da una cascata di banconote, che fareste voi?

Decine di persone hanno assistito all’incidente di un camion che trasportava contanti e che ha perso parte del suo carico direttamente in autostrada, ovviamente si è scatenato il panico: decine di auto hanno bloccato la carreggiata per fermarsi a raccogliere i soldi. L’incidente è avvenuto in California vicino a San Diego e pare sia dovuto al malfunzionamento del sistema di chiusura del mezzo, ma la dinamica è ancora da chiarire, mentre due persone sono state fermate per verificare se sia trattato effettivamente di un incidente o meno. Il video, pubblicato da una delle tante fortunate che hanno raccolto manciate di banconote per strada, mostra le persone in terra intente a portare via il bottino migliore nel più breve tempo possibile.