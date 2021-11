GF Vip: proposta di matrimonio in diretta per Francesca Cipriani

Francesca Cipriani, già concorrente della sesta edizione del GF che l’ha resa conosciuta, si ricorderà maggiormente della sua partecipazione al GF Vip, almeno dopo l’ultima puntata. Il fidanzato Alessandro Rossi ha ottenuto dalla produzione la possibilità di entrare in casa (nel giardino di casa) per chiedere la mano della sua bella davanti a tutti i concorrenti (e i telespettatori) .

La scena è delle più commoventi: “Sono qui perché ti volevo dire tre cose importanti — esordisce lui —la prima è che spero mi ami come prima, perché il sentimento per me non è cambiato. La seconda è che la doccia che hai fatto mi ha dato un po' fastidio, perché vorrei la facessi solo con me. E poi c'è la terza, che è la più importante. Questi tre mesi sono stati difficili, perché noi siamo abituati a stare sempre insieme. L’amore è aumentato e tu mi manchi tanto. Fuori di qui la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi, mi domanda selfie: mi fa piacere perché per me è la prima volta, ma è un'emozione frivola. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi fai una scenata di gelosia o mi sgridi se sbaglio, perché significa che stiamo crescendo insieme come coppia”. A quel punto arriva la proposta: “Voglio chiederti se vuoi essere mia moglie perché io voglio invecchiare con te”. Lei è al settimo cielo e la sua reazione è tutt’altro che sobria. Tutti tifano per questo momento romantico che si conclude con un sì entusiasta da parte della showgirl che però causa covid non può neanche abbracciare il promesso sposo, ma si limita a ritirare l’anello sporto su un piatto d’argento dal fidanzato. Finalmente un amore che trionfa in questo GF Vip pieno di coppie traballanti o presunte.