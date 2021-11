“Quando Harry incontrò Babbo Natale”: lo spot in cui Babbo Natale è gay

Ve lo sareste mai immaginato Babbo Natale omosessuale? In Norvegia, almeno in uno spot televisivo, è possibile. La pubblicità è stata creata dal servizio postale norvegese Posten per celebrare i 50 anni da quando l’ omosessualità è stata depenalizzata. Lo spot si chiama “Quando Harry incontrò Babbo Natale”, che fa il verso al celebre film romantico “Harry ti presento Sally”, in originale “When Harry Met Sally”. Nello spot si vede un aitante uomo di mezz’età innamorarsi perdutamente di Santa Claus e iniziare un corteggiamento fatto di piccole attenzioni, alla fine il loro amore esplode in un romantico bacio. Un’immagine davvero inedita per il tradizionale Babbo Natale.