A Tokyo il primo appartamento Ikea in affitto: costa solo 1 euro

Una stanza di 10 metri quadrati in cui non manca nulla. Questo è possibile solo grazie ai mobili Ikea, super versatili. Così il colosso svedeese ha avuto l’idea di lanciarsi sul mercato immobiliare a Tokyo mettendo in affitto il suo primo mini appartamento. L'Appartamento si può affittare tramite app e solo per i membri di Ikea family, il programma fedeltà di Ikea; si trova nel quartiere di Shinjuku-ku ed è affittabile alla cifra di 99 yen , circa 77 centesimi di euro a notte, un prezzo davvero competitivo per una città come Tokyo. Si può fare richiesta per l’affitto fino al 3 dicembre 2021.

Nonostante i tratti di soli 10 mq, vi potreste stupire di quante cose possono starci dentro e tute bene organizzate; infatti Ikea ha deciso di sfruttare tutto lo spazi in verticale: "In una stanza piccola, una chiave è fare buon uso dello spazio verticale. Catturando la stanza tridimensionalmente, si aprono nuove possibilità in uno spazio limitato", spiega l'azienda svedese. C’è addirittura lo spazio per un ospite sul divano del salotto che si trasforma in un comodo letto. Alla camera da letto si accede con la scala che porta al soppalco mentre la scrivania si trasforma in un tavolo per due persone. Certo l’ordine qui diventa fondamentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IKEA JAPAN (@ikeajapan)