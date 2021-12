Arturo Vidal a bordo di una vecchia Panda verde sfida la neve: "non fallisce mai"

Arturo Vidal potrebbe avere qualsiasi auto che desidera e infatti ha un garage ben fornito, Ferrari compresa, però da non molto è scattata in lui la passione per il Pandino. Se l’è comprato e lo sfoggia in continuazione sui social. L'occasione perfetta è stata la forte nevicata che ha imbiancato tutto il nord Italia. Neanche con le strade imbiancate ha voluto rinunciare all’affidabilità del Pandino verde e ha fatto vedere che il gioiellino utilitaria simbolo della Fiat “non fallisce mai”.Vidal “sfreccia” sulla sua utilitaria senza slittare e arriva vittorioso ad Appiano, pronto per l’allenamento. Non è detto che le cose più costose siano sempre le migliori. La Panda è un gioiellino!