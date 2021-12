Max Verstappen vende la sua auto online: i proventi in beneficenza

Il giovanissimo campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen dimostra di essere anche un campione di beneficenza, mettendo in vendita la sua macchina per una buona causa. La sua Honda Civic Type R personalizzata andrà in vendita su CarNext.com; il prezzo è fissato a 33.333 euro che andranno interamente a Wings for life, una fondazione no profit che sostiene le cure per lesioni del midollo spinale e per la paraplegia, fondata nel 2004 dal campione di motocross Heinz Kinigadner e dal fondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz. In un’intervista a GQ Italia, Verstappen ha dichiarato: “Sono molto contento che la mia auto contribuisca a una buona causa come quella sostenuta da Wings for Life e mi sono affidato al mio partner CarNext per essere sicuro che la vendita sia in buone mani. Per salutare la mia Honda, l’ho portata a fare un ultimo giro. Spero che il nuovo proprietario possa godere della sua guida quanto me”. Prima di salutare la sua Honda, il pilota si è concesso un ultimo giro per verificare che tutto fosse ok, e "va alla grande", conferma il pilota. La macchina è stata rimessa a nuovo ed è perfettamente funzionante, sarà in vendita CarNext il 23 dicembre e ad aggiudicarsela sarà il più veloce!