Giornalista americana investita durante il servizio in diretta

La giornalista Tori Yorgey ha dato al mondo intero una prova dei suoi nervi saldi e della sua grande professionalità: mentre era in collegamento con lo studio da Dunbar in West Virginia è stata investita da un’auto che l’ha gettata in terra, lei dopo aver rassicurato il guidatore dell’auto, ha ripreso le fila del discorso e rassicurato il pubblico. Dallo studio, il conduttore Tim Irr ha assistito alla scena senza poter fare nulla, prima la giornalista stava tranquillamente parlando, un secondo dopo è sparita dall’inquadratura, abbattuta da un suv che fortunatamente andava a velocità ridotta e deve aver perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto bagnata. La giornalista, seppur agitata, si è velocemente alzata e ha rassicurato lo studio e il guidatore sulle sue condizioni di salute come se nulla fosse successo. Per quanto l’impatto possa essere stato poco violento, ad ogni modo la giornalista si è presa un bello spavento, come ha confermato la giornalista: “Ho visto tutta la mia vita passarmi davanti in un flash”. Il servizio riguardava proprio l’allerta meteo e le violenti pioggie che hanno reso l'asfalto scivoloso e probabilmente contribuito all'incidente.

Intanto complimenti per la professionalità della giornalista che è riuscita a tenere le redini del servizio e mantenere la calma con chi l’aveva appena investita, senza lasciarsi andare ad alcun tipo di sfogo verbale. Complimenti!