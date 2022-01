Minnesota: il ghiaccio diventa un parco giochi con scivolo e labirinto

Il parco giochi più freddo e originale del mondo si trova in Minnesota, a Stillwater, qui è stato costruito un enorme labirinto di ghiaccio, costruito con più di 2.900 blocchi di ghiaccio. All’interno del parco giochi c’è anche uno scivolo, davvero scivoloso, che si illumina la sera, creando un’atmosfera unica.

In questo stato degli Stati Uniti, la temperatura media di gennaio è di -9 gradi per cui le persone sono abituate a divertirsi nonostante il gelo. Un uomo di nome Tom Grotting qualche anno fa aveva fatto parlare di sé per la creazione dei fantasmi con i jeans: fotografava dei jeans congelati in giro per la città, che sembravano in effetti indossati da fantasmi perché restavano in piedi e ricordavano la silhouette umana. Si può dire che in Minnesota il freddo stimoli la fantasia degli abitanti che si divertono come possono, battendo i denti e creando simpatici diversivi.

