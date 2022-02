Gaslit: esce il teaser della serie con Julia Roberts e Sean Penn

Finalmente è uscito il teaser dell’attesa serie Gaslit che racconta in chiave moderna lo scandalo del Watergate. Il creatore e produttore esecutivo della serie, Robbie Pickering, ha dichiarato: "La serie è un inedito racconto del Watergate con al centro Martha Mitchell, un'improbabile informatrice, la prima persona a sventare l'intero scandalo e che alla fine diventa oggetto di una feroce campagna diffamatoria da parte della Casa Bianca attuata in parte dal suo amato marito, il procuratore generale John Mitchell. Introduciamo anche John Dean, un avvocato amministrativo di successo trascinato nell'insabbiamento e messo sotto i riflettori insieme alla sua aspra e furba moglie Mo. L'obiettivo nella realizzazione di questo progetto è sempre stato quello di mostrare l'umanità di questo argomento, il che ha prodotto una storia molto più ricca e facilmente riconoscibile rispetto ai normali drammi politici maschili sul periodo storico. Non vedo l'ora che gli spettatori vedano la straordinaria interpretazione di questo fantastico gruppo, guidato da Julia Roberts, che danno vita a questa avvincente storia di matrimonio, amore, tradimento e, in definitiva, speranza". Protagonista della serie è infatti Julia Roberts nei panni di Martha Mitchell: moglie del fedele procuratore generale di Nixon (John Mitchell/Sean Penn) e membro di spicco dell’alta società di Arkans; sarà proprio lei per prima a coinvolgere pubblicamente Nixon nel Watergate, costringendo il marito, fidato consigliere e amico di Nixon, a scegliere tra lei e il Presidente.

La serie uscirà domenica 24 aprile sulla piattaforma di streaming Starzplay e verrà proposta in Europa, America Latina, Giappone, USA e Canada.