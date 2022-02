Una ricetta esageratamente golosa per celebrare il Nutella Day

Sabato 5 febbraio si festeggia il World Nutella Day: il giorno in cui i fan della Nutella nel mondo condividono sui social la loro passione per la crema al cioccolato e nocciole più celebre del mondo (nonostante le imitazioni).

Anche noi vogliamo partecipare al tripudio di golosità che sta invadendo le bacheche mondiale e lo facciamo consigliandovi una ricetta foorporn, consigliata da Giallo Zafferano, che vi far prendere chili solo a guardarla (e chissenefrega, è troppo buona!)

INGREDIENTI

90g di uova (due uova piccole)

70g di zucchero a velo insieme frullare

1/ 2 scorza di limone

20g di farina

35g di amido di frumento

2g di lievito per dolci

50g di lamponi

15g di Nutella per porzione

1 rametto di rosmarino

cacao amaro in polvere (qb)

La preparazione dovrebbe essere piuttosto semplice:

- Versate le uova, lo zucchero a velo e la scorza di limone grattugiata in una ciotola e lavorate con le fruste elettriche per 2 minuti.

- Setacciate nella ciotola la farina e l’amido di frumento, unite anche il lievito e mescolate energicamente con una frusta a mano.

- Aggiungete i lamponi interi e incorporateli delicatamente al composto.

- Prendete delle tazze adatte al microonde e della capacità di circa 235 g e riempitele per metà col composto appena fatto.

- Cuocete in microonde a 700-750W per 2 minuti. Tirate fuori le vostre tazze e fate intiepidire.

- Ora potete guarnire ogni tazza con un po' di cacao e 15 g di Nutella, infine mettete 2 lamponi e qualche ago di rosmarino per un tocco di classe.

Ok adesso potete abbuffarvi e buon Nutella day a tutti!