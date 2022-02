La manovra incredibile del pilota per evitare lo schianto a causa del vento

Un aereo che era in fase di atterraggio all’aeroporto di Heathrow a Londra ha rischiato lo schianto a causa del fortissimo vento che soffiava alla velocità di 150 chilometri orari. In questi giorni il vento sta caratterizzando il clima londinese, causando non pochi danni. Il video che vedete è stato registrato da Jerry Dyer del canale Big Jet TV. Il velivolo stava per toccare terra quando ha iniziato a sbandare pesantemente, inclinandosi verso sinistra. Il rischio di collisione con il suolo era quindi molto alto, tanto che la colda dell'aereo ha sfiorato l'asfalto sollevando la polvere, ma il pilota ha sapientemente saputo mantenere il controllo e rimettere in equilibrio il mezzo. Il pilota ha poi dovuto volare intorno all'aeroporto per ben 15 minuti prima di riuscire ad atterrare in maniera sicura. L’aereo era un A321 Neo,della British Airways.