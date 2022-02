Federica Pellegrini replica agli insulti sul lungomare di Jesolo

La pluricampionessa olimpica Federica Pellegrini è stata vittima di pesanti insulti comparsi sul lungomare di Jesolo, che le era stato precedentemente dedicato. L'ex nuotatrice ha voluto rispondere al colpevole dell'oltraggio, pur non sapendo (ancora) chi sia stato e lo ha fatto attraverso Instagram. In un lungo video ha raccontato l’accaduto: di punto in bianco il precedente cartello che omaggiava la nuotatrice veneta per i suoi successi è stato sostituito da uno, apparentemente identico nel colore e nelle dimensioni, su cui però c’è scritto "Quella tr… di Federica Pellegrini. Campionessa olimpica di arroganza e mitomania". Non certo parole dolci, a cui Pellegrini replica così: “Sull’arroganza e la mitomania non posso dire niente, perché forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Su quella ***** però, avrei qualcosa da dire". La campionessa suggerisce anche di indagare sulle tipografie per capire chi ha fatto un lavoro così curato, e poi continua: “È una presa di posizione invidiosa e rancorosa. Mi faccio due grosse risate, ma spero che qualche telecamera li abbia ripresi, perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché... anche se sono donna, posso controbattere".

Il cartello era stato inaugurato nell'agosto del 2015 alla presenza della stessa campionessa olimpica. "Atto ignobile", ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Nel frattempo le indagini da parte delle forze dell'ordine sono scattate subito, chissà che non arrivi davvero il confronto diretto tra il colpevole degli insulti e Pellegrini, che non ha certo bisogno di intermediari per difendersi, come ha detto lei stessa.