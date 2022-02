Finalmente fuori il trailer ufficiale di LOL: Chi ride è fuori 2

La seconda stagione di LOL è destinata a ripetersi nel successo. Lo si vede già dalle prime immagini del trailer ufficiale dove le risate trattenute si sprecano; d’altronde il cast d’eccezione mette d’accordo tutti i gusti, dai nostalgici ai più giovani. Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni sono i concorrenti chiamati a sfidarsi a colpi di risate trattenute e battute irresistibili. Oltre a loro, i conduttori Fedez e Frank Matano, potranno decidere di usare come "arma segreta” Lillo, capace di far ridere anche i muri, come ha dimostrato proprio in trasmissione lo scorso anno in qualità di concorrente.

Dalle prime immagini di vede già che i concorrenti faticano a trattenere le risate inventandosi ogni trucchetto: capelli in bocca, cravatte, ogni escamotage è valido per resistere. Tra i personaggi che si intravedono il pubblico ha già riconosciuto Vulvia di Corrado Guzzanti, che mancava dalle scene da un po' e ch eh ascatenato l'ffettuosa reazione dei fan. Altro grande favorito è Maccio Capatonda, tanto che qualcuno lo paragona a “Blanco e Mahmood a Sanremo”, ma staremo a vedere. Ormai manca pochissimo, i primi episodi della seconda serie di LOL saranno disponibili su Amazon Prime il 24 febbraio, mentre le ultime due puntate usciranno il 3 marzo.