Jurassic World: Dominion - ecco il trailer ufficiale

La Universal Pictures ha lanciato il trailer ufficiale del film Jurassic World: Dominion, il capitolo che conclude la trilogia scritta da Colin Trevorrow e che racconta la vita dei dinosauri dopo la distruzione dell’Isola di Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli uomini, in un equilibrio fragile che mette in pericolo la predominanza umana. Nel film saranno presenti i protagonisti della prima trilogia: Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neil, insieme alle new entry Bryce Dallas Howard e Chris Pratt. Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale cinematografiche il 10 giugno 2022 e c’è molta eccitazione tra gli storici fan del colossal, nonostante i dubbi suscitati dal precedente Jurassic World: Fallen Kingdom, diretto da Juan Antonio Bayona. In regia questa volta tornerà Colin Trevorrow, che già aveva diretto Jurassic World, uscito nel 2015. Questo capitolo della serie ha incassato 1,6 miliardi di dollari al botteghino, occupando il sesto posto tra i maggiori incassi nella storia del cinema. Fino ad oggi il franchise di Jurassic Park ha guadagnato 5 miliardi di dollari. Vediamo a quanto arriverà con il capitolo conclusivo.