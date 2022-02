Ecco il trailer di Elvis di Baz Luhrmann in uscita il 24 giugno

3 minuti di immagini vibranti di suoni ed emozioni che lasciano presagire un film da vedere a tutti i costi. Il trailer di Elvis, diretto da Baz Luhrmann fa già venire l’acquolina in bocca ai fan del re del rock’n roll. Sicuramente a spiccare è il ruolo dell'inquietante agente del cantante, il colonnello Tom Parker, egregiamente interpretato da Tom Hanks. Il film, prodotto da Warner Bros uscirà il 24 giugno e il protagonista è interpretato da Austin Butler. L’uscita del trailer è stata accompagnata da una conferenza stampa internazionale in streaming durante cui il regista ha spiegato le intenzioni del film: “I grandi narratori come Shakespeare non facevano biografie, ma usavano una vita di una persona reale come tela per esprimere le proprie idee. Quella di Elvis è una vita culturalmente al centro di tre decenni. Ed è una grande tela su cui esplorare l'America". Il cattivo sembra essere il personaggio di Tom Hanks, ma non è così semplice, anche se certo sapeva il fatto suo: “Ha riscritto le regole del ruolo del manager nell'industria dell'intrattenimento: senza scrupoli – spiega il regista – dal 10 per cento era arrivato a prendersi il 50 per cento per gli ultimi spettacoli del cantante che aveva trasformato in una star mondiale". Per tutti gli amanti del rock puro e spregiudicato, questo film è da vedere, ma anche da ascoltare, visto che la musica non mancherà!