Ecco il trailer di Animali Fantastici - I segreti di Silente

La clip del trailer di Animali Fantastici - I segreti di Silente si apre con le immagini del saggio mago già anziano, proprio come lo ricordiamo in Harry Potter, interpretato da Michael Gambon. “Il ricordo è tutto, senza siamo ciechi. Senza lasciamo il destino del nostro mondo al caso", dichiara il professore dal suo studio in Hogwarts, prima di farci continuare il viaggio nella sua vita da giovane mago, interpretato da Jude Law. Come in ogni saga magica che si rispetti, la battaglia contro il male è alle porte. Il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (interpretato da Mads Mikkelsen che ha sostituito Johnny Depp, “sollevato” dall’incarico a causa dei suoi problemi con la legge) è intenzionato a salire al potere nel mondo magico. Silente mette su una bizzarra squadra di collaboratori per provare a fermare la sua avanzata: ne fanno parte il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne), il fratello Theseus Scamander (Callum Turner), il babbano Jacob Kowalski (Dan Fogler) e la professoressa Lally Hicks (Jessica Williams). Torna anche Ezra Miller che interpreta Credence Barebone, personaggio che custodisce un importante segreto del cattivo Grindelwald, che le rivela di essere niente di meno che il fratello smarrito di Albus, Aurelius Silente. Per capire quali altri siano i segreti del mentore di Harry Potter, occorre aspettare il 13 aprile quando il film uscirà nelle sale italiane.