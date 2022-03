L’inquietante e macabra teoria dei fan sul musical Grease

Per quanto possa sembrare di primo acchito un musical allegro, leggero e frivolo, in realtà nel sottotesto di Grease si nascondono molte tematiche impegnative come il conformismo, il machismo e le aspettative morali e sociali che impregnavano quegli anni. C’è chi si è spinto un po’ più in là nell'interpretazione della pellicola: alcuni fan sostengono che in realtà Sandy (Olivia Newton) sia morta fin dall’inizio del film e che tutto ciò che accade sia solo frutto della sua fantasia. Una teoria piuttosto strampalata che prima è comparsa su Reddit e poi è stata ripresa da Screenrant, un sito web americano dedicato al mondo della tv e del cinema.

Per formulare questa teoria i fan hanno raccolto alcuni elementi sparsi durante il film. Ad esempio all’inizio durante Summer Nights, la canzone in cui Sandy e Danny raccontano del loro primo incontro, si intuisce che la ragazza e stata salvata da Danny mentre stava per affogare a causa di un crampo; secondo i fan lui non l’avrebbe affatto salvata, ma Sandy avrebbe solo sognato che lo facesse, quindi sarebbe deceduta, annegando.

Secondo i fan ci sarebbe un altro indizio di morte durante l’esecuzione di Sandre Dee: l’inquadratura dark riservata alla protagonista sarebbe un riferimento alla triste sorte che le è capitata. Infine l’indizio “inequivocabile” per fan si troverebbe nella scena finale; mentre tutti intonano i compagni di scuola intonano la canzone finale, i due protagonisti prendono il volo a bordo di una Cadillac e spariscono nel cielo blu, sopra le nuvole, come se la sua anima fosse libera di volare in cielo. Per i sostenitori di questa teoria, tutto il film non sarebbe altro che il viaggio di Sandy per l’accettazione della propria morte. Questa folle teoria è stata poi smentita dal compositore del musical, Jim Jacobs, che ha commentato così l’idea di Sandy morta da sempre: “Chiunque abbia formulato questa teora doveva essere sotto acido”. Il caso è chiuso.