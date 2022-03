Un drone ha filmato un uragano dall’interno

Con la sua struttura particolare, Saildrone Explorer SD 1045 è riuscito a sopportare la potenza dell’uragano Sam, nell’Oceano Atlantico e ha filmato cosa è successo al suo interno. Richard Jenkins, fondatore e CEO di Saildrone, ha introdotto così la sua creatura indistruttibile: "Saildrone sta andando dove nessuna nave da ricerca si è mai avventurata, navigando proprio nell'occhio dell'uragano, raccogliendo dati che trasformeranno la nostra comprensione di queste potenti tempeste. Dopo aver conquistato l'Artico e l'Oceano Antartico, gli uragani sono stati l'ultima frontiera per la sopravvivenza di Saildrone. Siamo orgogliosi di aver progettato un veicolo in grado di operare nelle condizioni atmosferiche più estreme della terra”.

Il risultato del lavoro fatto da Saildrone sono dei video in alta qualità e impressionanti, da cui potranno essere estrapolati dati e informazioni utili alla previsione di questi fenomeni. Tutte le informazioni saranno fornite al Pacific Marine Environmental Laboratory e all’Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory della NOAA, partner di questa missione. Greg Foltz, uno scienziato del NOAA, ha spiegato: “Utilizzando i dati raccolti dai saildrones, prevediamo di migliorare i modelli di previsione che preannunciano una rapida intensificazione degli uragani. Quando i venti degli uragani si rafforzano nel giro di poche ore, è una seria minaccia per le comunità costiere. I nuovi dati provenienti dai droni a vela e da altri sistemi senza equipaggio che la NOAA sta utilizzando ci aiuteranno a prevedere meglio le forze che guidano gli uragani ed essere in grado di avvisare le comunità prima”.