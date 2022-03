Sale sull’albero per salvare un gatto, ma non riesce più a scendere

Un ragazzo di 17 anni si trovava ad Holiday Park, in Indianapolis, quando ha notato un gatto fermo a 10 metri di altezza su un albero, il micio sembrava in difficoltà non sapendo come scendere, così il ragazzo, di nome Owen, ha deciso di arrampicarsi così in alto per salvarlo. Salire è stato facile (così come lo è stato per il gatto), ma scendere è un’altra cosa e il giovane è rimasto intrappolato anche lui là sopra.

I passanti vedendolo in difficoltà, insieme al gatto, hanno chiamato i vigili del fuoco. Una volta arrivati i soccorsi, hanno dovuto utilizzare una scala e un sistema di corde per imbragare il ragazzo e permettergli di scendere in sicurezza. Per portarlo in salvo ci sono volute circa due ore. E in tutto ciò il gatto? Se ne è rimasto impassibile a osservare la buffa scena, rimanendo qualche ramo più su, fermo sull’albero. Non è ben chiaro come si sia conclusa la vicenda, visto che il felino non ha minimamente collaborato per scendere, probabilmente era contento di starsene al sicuro lassù, lontano dall’umanità.