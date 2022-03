Lightyear: nel nuovo film della Pixar il bacio gay alla fine ci sarà

In Lightyear, il nuovo film della Pixar che racconta la storia di Buzz, ci sarà anche un bacio omosessuale tra due donne. La scena, secondo i rumor, era precedentemente stata eliminata dai vertici Disney, come conferma un comunicato scritto dai dipendenti LGBTQ della Pixar Animation Studio e diffuso nei giorni precedenti.

Nel film il personaggio femminile Hawthorne ha una relazione con un’altra donna, cosa che non avrebbe turbato di per sé la Disney, anche se i manager avrebbero preferito tagliare il bacio tra i due personaggi nella versione finale. La censura sarebbe arrivata dopo l’approvazione in Florida del decreto “Don’t say gay” che vieta di parlare ai bambini di orientamenteo e genere fino alla terza elementare. Il CEO della Disney Bob Chapek ha apertamente criticato il provvedimento, annunciando che la società avrebbe impegnato 5 milioni di dollari alla Campagna per i diritti umani e ad altre organizzazioni per i diritti LGBTQ ed esprimendo preoccupazione per la legge approvata. Ma la realtà aziendale sarebbe diversa: i creativi creano storie maggiormente inclusive, ma i dirigenti le censurano; questo almeno è quanto raccontato dai dipendenti che hanno diffuso la nota: "Noi alla Pixar abbiamo assistito personalmente a storie bellissime, piene di personaggi diversi, che tornano dalle recensioni aziendali Disney ridotte in briciole di quello che erano una volta –afferma la lettera dei dipendenti– anche se la creazione di contenuti LGBTQIA+ è stata la risposta per correggere la legislazione discriminatoria nel mondo, ci è stato impedito di crearli". Dopo le lamentele il bacio dovrebbe essere stato reintegrato e lo vedremo nel film in uscita il 17 giugno 2022.