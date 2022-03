Il 24 marzo esce nelle sale Spencer, il film su Lady D

Oggi, 24 marzo, esce nelle sale cinematografiche Spencer, il film che racconta uno dei momenti clou della vita di Lady D: il Natale del 1991. Il film racconta di un weekend in cui la principessa, ormai in crisi da tempo con il principe Carlo, arriva a Sandrigham House, maniero della regina Elisabetta nel Norfolk, per festeggiare il Natale. Durante questi giorni drammatici sceglie di riprendersi la vita e allontanarsi dalla famiglia reale. La principessa è interpretata da Kristen Stewart, star di Twilight, elogiata dal regista Pablo Larraín che ha definito la sua performance “stupenda e intrigante”.

La pellicola non racconta niente di nuovo se non il dramma interiore che la principessa visse, ma lo fa provando a dare una prospettiva più completa: mentre la famiglia reale festeggia mangiando, bevendo e andando a caccia, Diana si dispera, si chiude in camera a piangere e in bagno a vomitare il cibo rubato dalla cucina, in costante fuga dal maggiore Gregory, appositamente incaricato di controllarla.

Il regista cileno ha commentato così il lavoro fatto sulla storia della principessa Diana: “Mi ha sempre colpito la decisione di Diana, proprio perché immagino quanto le sia costata. È questo è il fulcro del film. Volevo esplorare il percorso interiore che, fra dubbi e determinazione, l’ha condotta a scegliere la libertà per se stessa e per i suoi figli. (...) Lasciare Carlo e la vita di corte, è una decisione intima a cui Diana giunge quando si rende conto che la propria identità è più importante di quella della famiglia reale e della sua stessa nazione. Ma non c’è inadeguatezza in questo: lo fa solo per necessità. Vive in un ambiente che la schiaccia, che la sminuisce, quindi si sente chiamata a difendere se stessa e i suoi figli. Può sembrare che l’esperienza di Diana a Sandrigham, offra solo uno scorcio della sua esistenza. In realtà non è così: lì c’è tutta la sua vita, riflessa in una manciata di giorni".